السيد هاشم صفي الدين: العدو لم يعرف إلى اليوم من هو شعب المقاومة

العالم - لبنان

وقال السيد صفي الدين في كلمةً خلال تشييع عدد من شهداء العدوان الإلكتروني الإسرائيلي، ان شعب المقاومة لم ولن يضعف على الإطلاق والعدو ومن خلفه ما زال عاجزاً عن إدراك هذه الحقيقة.

وأضاف، ان مجتمع المقاومة قد تربى على ثقافة التضحية والعطاء.

وشيعت الجماهير اللبنانية الغفيرة اليوم الاربعاء شهداء العملية الارهابية التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي بتفجير اجهزة اتصالات (بيجر) وراح ضحيتها 12 شهيدا واكثر من 2500 جريح وكذلك تشييع شهداء المقاومة الذي سقطوا على طريق القدس.

وتعليقاً على العدوان الذي إستهدف مناطق لبنانية عدة موقعاً عدداً من الشهداء وما يزيد عن 2500 جريح، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هذا "هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية والسياسية، الغدر والإرهاب، والقتل الجبان على نحو يخالف كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية".