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قيادة الجيش اللبناني تدعو لعدم التجمع في الاماكن التي تشهد احداثا امنية لافساح المجال لوصول الطواقم الطبية

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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