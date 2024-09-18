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السفير الايراني: افتخر بأن دمائي امتزجت مع دماء الشعب اللبناني

السفير الايراني: افتخر بأن دمائي امتزجت مع دماء الشعب اللبناني
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعرب السفير الإيراني في لبنان عن افتخاره واعتزازه لانه امتزجت دمائه مع دماء ابناء الشعب اللبناني جراء الجريمة الإرهابية أمس في مناطق عدة في لبنان.

العالم- لبنان

وغرد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني على منصة "اكس" قائلا: "أنه لمن دواعي فخري واعتزازي ان دمائي امتزجت مع دماء ابناء الشعب اللبناني الشريف جراء الجريمة الإرهابية المهولة التي استهدفت لبنان الشقيق يوم أمس".

وأضاف هذا البلد الأبي وقف وقفة عز وشموخ منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الاقصى، مرفقا التغريدة بهشتاغ باسم غزة.

هذا واصيب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بيروت امس الثلاثاء خلال الهجوم الاسرائيلي السيبراني الارهابي ضد لبنان، اثر تفجير جهاز البيجر الذي كان بحوزة احد من مرافقيه.

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