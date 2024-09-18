وقفة تضامنية للجامعيين أمام السفارة اللبنانية في طهران

العالم – إيران

وحضر جمع من الطلاب الجامعيين وشخصيات ونشطاء ثقافية إيرانيين للتضامن والمواساة مع الشعب اللبناني وعوائل ضحايا تفجيرات أجهزة البيجر، حيث نعوا ضحايا الحادث الإرهابي الإسرائيلي بوضع 3 آلاف زهرة أمام مبنى السفارة اللبنانية.

وقال أحد القائمين بالفعالية الطلابية لقناة العالم: "شهدنا يوم أمس مجزرة تفجير أجهزة البايجرات والتي راحت ضحيتها نحو 3 آلاف مواطن لبناني.

وأشار أنه اجتمع اليوم عدد من الطلاب والنشطاء الثقافيين ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني عبر وضع 3 آلاف زهرة ترمز لعدد ضحايا الحادث الإرهابي.

وأضاف أن هذه الفعالية تعكس وحدة وتضامن محور المقاومة في لبنان وسوريا وإيران وفلسطين خاصة في الآونة الأخيرة التي كان لبنان مستهدفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما تؤكد على المواساة والتعاطف بين شعبينا".

هذا وتأتي الوقفات التضامنية تأكيدا وتعبيرا عن الوحدة بين الشعب الإيراني وشعوب محور المقاومة.