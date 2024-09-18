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وزارة الصحة اللبناىنية:شهيد واكثر من 100 اصابة في حصيلة اولية للتفجيرات الجديدة التي طالت اجهزة لاسلكية

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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