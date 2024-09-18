الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد واصابات جراء التفجيرات الجديدة التي طالت اجهزة لاسلكية في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :