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الدفاع المدني اللبناني: اخمدنا نيرانا اندلعت في 60 منزلا ومتجرا نتيجة انفجار اجهزة اللاسلكي في النبطية جنوب البلاد

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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