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القيادي في حماس عزت الرشق: ندين بشدة تجدد واستمرار العدوان ضد الشعب اللبناني ونحمل الاحتلال المسؤولية عن هذا العدوان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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