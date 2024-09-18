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لبنان: الاعلان عن اغلاق المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي غدا

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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