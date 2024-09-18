الكيان الاسرائيلي تعمد تفجير أجهزة الاتصال أثناء تشييع الشهداء

العالم - لبنان

وأفاد المراسل بسقوط شهداء وجرحى جراء تفجير بطاريات الأجهزة اللاسلكية في بلدة سحمر بالبقاع الغربي للبنان.

وأوضح أن الدفاع المدني اللبناني يكافح الحرائق التي اندلعت بالسيارات والمنازل جراء انفجارات بأنحاء البلاد منها الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكد مراسلنا أن الكيان الإسرائيلي تعمد في تفجير الأجهزة اللاسلكية في وقت قام المواطنون بتشييع ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم أمس.

وتابع أن المسيرات الإسرائيلية كانت تحلق بشكل مستمر فوق مناطق لبنانية متعددة وفي بيروت، ويمكن مشاهدتها بسهولة، حيث أنها تحلق على علو منخفض.

وحول عدد الضحايا والجرحى قال إن المعلومات تفيد بارتفاع عدد الضحايا إثر تفجير بطاريات أجهزة الاتصال في قلب مراسم التشييع ما دفع الجهات الأمنية الى اصدار أوامر خروج كافة الأجهزة من المراسم، فيما أشار الى احتمالية تفخيخ البطاريات.

واندلعت حرائق داخل عدد من الشقق السكنية في الضاحية الجنوبية من بيروت جراء انفجار أجهزة محمولة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله إنّ أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة مختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس الثلاثاء.

وتم اليوم الأربعاء، تشييع شهداء ارتقوا في انفجار اجهزة "البيجر" وشهداء في الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.