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المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: ندين الهجمات الاسرائيلية عبر تفجير الاجهزة اللاسلكية في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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