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الدفاع المدني اللبناني: اخماد النيران في 15 سيارة وعشرات الدراجات النارية نتيجة التفجير الاسرائيلي للاجهزة اللاسلكية في النبطية

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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