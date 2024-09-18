تفجيرات لبنان تكشف حقيقة الاحتلال وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية

العالم- فلسطين

وقال الرشق في بيان ان حكومة العدو تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المستمر على لبنان، وما سبقه وما يتزامن معه من عدوان على غزة والضفة الغربية.



واضاف الرشق: ان الاعتداء الصهيوني الإرهابي هو اعتداء صارخ على الأرض والشعب اللبناني الشقيق، واعتداء سافر على السيادة اللبنانية.

واكد ان العدوان يكشف حقيقة هذا الكيان المنتهك لكل المواثيق والأعراف الدولية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية لوضع حد له.

وقال الرشق: نشد على يد لبنان الشقيق وعلى يد أبطال المقاومة الإسلامية في حزب الله الذين يواصلون وقفتهم المشرفة مع شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، لافتا الى ان هذا العدوان الصهيوني الغاشم لن ينال من إرادة وصمود وبسالة المقاومة اللبنانية، ودورها وموقفها المقدّر في إسناد شعبنا ومقاومتنا.



واضاف الرشق: نجدد تضامننا المطلق مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية الباسلة والشعب اللبناني الشقيق.

واعلنت الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء عن سقوط 9 شهداء وأكثر من 300 جريح في حصيلة غير نهائية للتفجيرات الإسرائيلية الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية.