إغلاق جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بلبنان غدًا

العالم- لبنان

جاء ذلك على خلفية التفجيرات الإسرائيلية لأجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان اليوم وامس الذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

واندلعت حرائق داخل عددٍ من الشققِ السكنية في الضاحية الجنوبية من بيروت جراءَ انفجارِ أجهزةٍ محمولة، كما أظهرت مشاهد انفجاراً لمحل هواتف الأيفون في أحدى مناطقِ لبنان، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرٍ أمنيٍ لبناني قوله إن أجهزةَ الاتصالات التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لاسلكية محمولة مختلفة عن أجهزةِ البيجر التي انفجرت أمس الثلاثاء.

واعلن الدفاع المدني اللبناني اخماد النيران في 15 سيارة وعشرات الدراجات النارية نتيجة التفجير الاسرائيلي للاجهزة اللاسلكية في النبطية.