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وزير حرب الاحتلال: مركز الثقل ينتقل شمالا ونحن في مرحلة جديدة من الحرب

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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