الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سي ان ان:"اسرائيل" ابلغت واشنطن بتنفيذ عملية في لبنان دون تقديم تفاصيل

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :