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الحكومة الايرانية: ندين الهجمات الاسرائيلية بتفجير اجهزة لاسلكية في لبنان

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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