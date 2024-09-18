الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة اللبنانية: عقدنا اجتماعا مع ممثلي الدول الاعضاء بمجلس الامن وابلغناهم بتقديم شكوى في المجلس ضد اسرائيل

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :