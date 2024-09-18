ميقاتي: 'إسرائيل' ضربت كل القوانين الدولية بعرض الحائط

العالم - لبنان

وأثنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الصحة على عمل الوزارة والمستشفيات، وذلك عقب موجتي الإنفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية على مدى يومين متتالين.



وشكر ميقاتي خلال لقاء جمعه مع وزير الصحة فراس الابيض في الوزارة كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى من مختلف المناطق اللبنانية مؤكدّا أننا "نتابع من وزارة الصحة ما يحصل على الارض".

وشيعت الجماهير اللبنانية الغفيرة اليوم الاربعاء شهداء العملية الارهابية التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي بتفجير اجهزة اتصالات (بيجر) أمس الثلاثاء وراح ضحيتها 12 شهيدا واكثر من 2500 جريح وكذلك تشييع شهداء المقاومة الذي سقطوا على طريق القدس.

وتعليقاً على العدوان الذي إستهدف مناطق لبنانية عدة موقعاً عدداً من الشهداء وما يزيد عن 2500 جريح، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هذا "هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية والسياسية، الغدر والإرهاب، والقتل الجبان على نحو يخالف كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية".