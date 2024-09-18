شاهد بالفيديو: ماذا يحمل ’بلينكن’ في جعبته للمنطقة.. إليكم التفاصيل!!

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الزيارة العاشرة إلى المنطقة.. يقوم بها وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

زيارة خاطفة إلى العاصمة المصرية القاهرة بحث خلالها بشكل خاص الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. وتتميز الزيارة بانها لم تشمل كيان الاحتلال ولا حتى اي دولة اخرى

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري "الولايات المتحدة أحرزت تقدما فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة الماضية على مدى شهر ونصف الشهر. تم التوافق على خمسة عشر بندا من بين ثمانية عشر في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل. ان وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وبالرغم من ان بلينكن يسعى في الظاهر إلى مواصلة الضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق؛ يعترف المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يتوقعون حدوث اختراق خلال المحادثات التي يجريها

وفي هذا السياق، أكد الجانب المصري أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين.

بدوره قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي "مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الموضوعة قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر بشأن الأمن على حدودها مع غزة وعلى تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

زيارة بلينكن لمصر لم تستثن ما يجري على الحدود اللبنانية الفلسطينية ومجرزة البيجر الاسرائيلية، وفي هذ الاطار كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيصل إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل لبحث الوضع على الجبهة اللبنانية.

وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لشبكة سي إن إن، إن أوستن تحدث هاتفيا مرتين مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء. وعلى الرغم من أن أوستن وغالانت على اتصال منتظم، فمن غير المعتاد إجراء اتصالين في يوم واحد، ما يظهر مدى اهتمام الولايات المتحدة بتطورات الأوضاع في المنطقة.