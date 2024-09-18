الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا تفجيرات اليوم الى 14 شهيدا و450 جريحا

العالم - لبنان

ووصلت إصابات، معظمها طفيف، إلى مستشفيات في البقاع، بينما غصت مستشفيات النبطية بعشرات الجرحى.

بدوره، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التجمّع في الأماكن التي تشهد أحداثاً أمنيةً، من أجل إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للوصول إلى المصابين.

وأعلن الدفاع المدني أنّه يعمل على إخماد حرائق اندلعت داخل منازل وسيارات ومحال في البقاع والجنوب وجبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

ووقعت انفجارات في أجهزة لاسلكية محمولة، من فئة جديدة (غير أجهزة "البايجر")، في عدة مناطق لبنانية، عصر الأربعاء.

كما انفجرت عدد من بطاريات "الليثيوم" في منازل المواطنين، إلى جانب أجهزة أخرى، في مناطق متعددة.