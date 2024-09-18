شاهد بالفيديو: فضيحة مدوية للجيش الإسرائيلي.. إليكم تفاصيلها!!

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صحيفة "هأرتس" العبرية تكشف أن جيش الإحتلال الاسرائيلي يجند عددا من طالبي اللجوء الافارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في كيان الاحتلال الاسرائيلي، الصحيفة قالت ان الجيش يحاول أغراء هؤلاء بمنحهم مرتبات مساوية لمًا يحصل علية الجنود الاسرائيلين واضافت أن المحنديين الأفارقة شاركوا بالفعل في عمليات في قطاع غزة.

ويرى الخبير في الشأن الاسرائيلي "منير الغول" أن المرتزقة الافارقة تم وعدهم من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية "بنيامين نتنياهو" بحق الاقامة ومسائل اخرى ولكن لم يتم تنفيذ هذه الوعود على ارض الواقع".

وحسب دراسة حديثة عنوانها مخطط محدث لنموذج الخدمة العسكرية في الكيان فأن النظرة داخل مجتمع المستوطنين بشأن الانضمام الى جيش الاحتلال على أنه ضرورة الاندماج الداخلي خفت مع مرور الوقت نتيجة تأثيرات سلبية على الاقتصاد الداخلي وعلاوة على ذلك هناك صعوبة في تقبل الخدمة الإلزامية وسط الاجيال الشابة خصوصا التي تنتمي لإيديولوحيات ليبرالية او دينية متطرفة.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، إسماعيل مسلماني، "إن النقص في الجيش برز بشكل واضح خاصة قانون التجنيد مع الحريديم في داخل اسرائيل والذي طالب لاكثر من مرة سواء "يئير لبيد" أو المعارضة وحتى "يوآف كالنت" الذي هو يعتبر من مؤيدين عملية التجنيد في داخل اسرائيل وهذا ما برز في الاونة الاخيرة"

ويعد الهروب من التجنيد داخل الجيش وارتفاع عدد القتلى والاصابات بصفوفهم أحد اهم الاسباب التي أجبرت قيادة الجيش على الاستعانه بالمرتزقة لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه جيش الاحتلال الاسرائيلين.