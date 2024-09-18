شاهد.. حزب الله يزلزل مواقع الاحتلال على الحدود مع فلسطين

العالم - خاص العالم

المقاومة قالت في بيان لها إن مجاهديها قصفوا مرابض مدفعية الاحتلال في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ.

وفي بيان اخر قالت المقاومة إنها استهدفت مقر سرية تابعا للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وفي السياق قصف مجاهدو المقاومة مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

كما دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة إثر الاشتباه بتسلل مسيرة انقضاضية ومناطق عين يعقوب، نيفيه زيف، كليل، وجعتون في الجليل الغربي كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها..

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن رصد إطلاق عشرة صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات غير مخلاة في الجليل الغربي فيما قال موقع يسرائيل هيوم إنه تم رصد إطلاق نحو خمسة عشر صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حرائق في الشمال عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي إطار ذلك قالت القناة الرابعة عشرة العبرية إن حزب الله أطلق منذ الثامن من تشرين الأول أكثر من ثمانية آلاف ومئتي صاروخ منها أكثر من الف وثلاثمئة صاروخ خلال شهر آب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية واستهدف بلدة الجبين كما شن غارتين على بلدة كفركلا وأطراف بلدة حلتا.