عملية البيجر وما كشفت عنه اميركا.. ومساع أمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - بانوراما

في الملف الأول: يتطرق بانوراما الى نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان كانت ضمن خطة لحرب واسعة ولم يكن توقيتها بالأمس.

وقال المسؤولون إن "إسرائيل" قررت تفجير أجهزة الأجهزة، خشية أن يكون حزب الله قد اكتشف عمليتها السرية على قاعدة استغلال الفرصة أو خسارتها، مشيرين الى أن المخطط كان يقضي بالتفجير كضربة افتتاحية مفاجئة في حرب شاملة لمحاولة إفشال حزب الله. وما يعزز هذه المعلومات هو أن الإسرائيلي قام اليوم أيضا بتفجير أجهزة لاسلكية وبيجرات، أدت الى عدد من الشهداء ونحو 300 مصاب. بعد التأكد على أن الحزب كشف المخطط.

هذا وأن العدد القليل جدا حيال العدد الكبير من الشهداء والجرحى، يوم الثلاثاء، يدل على ان الاسرائيلي حاول من خلال تفجيرات اليوم، استغلال الفرصة الأخيرة له في هذا المخطط الذي فشل.

وفي الملف الثاني: يتناول برنامج بانوراما بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق التحركات الامريكية بخصوص متابعة الاوضاع في المنطقة يعتزم وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن زيارة تل أبيب مطلع الاسبوع المقبل لبحث التصعيد في الجبهة الشمالية بشكل خاص.