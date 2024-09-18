الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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أ ف ب: اجتماع اميركي فرنسي الماني ايطالي بريطاني الخميس في باريس لمناقشة التطورات في الشرق الاوسط

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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