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مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: سنتابع الإعتداء على سفيرنا في لبنان بشكل جدي وسنحتفظ بحقنا في الرد

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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