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حركة حماس: نتنياهو يضع شروطا تعجيزية لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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