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وزارة الصحة اللبنانية: 20 شهيدا وأكثر من 450 جريحا في حصيلة جديدة للتفجيرات التي استهدفت أجهزة لاسلكية اليوم

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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