الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :