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المركز الفلسطيني:شهيدان بقصف الاحتلال منزلا لعائلة شاهين مقابل مسجد الشوريجي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

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