المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالمُسيّرات هدفا في 'حيفا' المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة يونيوز"، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، أنّ ” مجاهديها استهدفوا يوم الاربعاء ، الموافق 18 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في العراق ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

والهجوم يعدّ الثاني من نوعه خلال 48 ساعة ، حيث أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها استهدفوا صباح الإثنين الموافق 16 / 9 / 2024 ، هدفاً في غور الاردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.