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المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالمُسيّرات هدفا في 'حيفا' المحتلة

المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالمُسيّرات هدفا في 'حيفا' المحتلة
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

شنّت المقاومة الاسلامية في العراق أمس الأربعاء، هجوماً بطائرات من دون طيّار، على هدف في مدينة حيفا، بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة يونيوز"، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، أنّ ” مجاهديها استهدفوا يوم الاربعاء ، الموافق 18 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في العراق ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

والهجوم يعدّ الثاني من نوعه خلال 48 ساعة ، حيث أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها استهدفوا صباح الإثنين الموافق 16 / 9 / 2024 ، هدفاً في غور الاردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

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