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سماع دوي انفجار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة تزامنا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوبي الحي

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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