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شهداء وجرحى بقصف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم جباليا شمال غزة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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