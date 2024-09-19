القسام يتوعد الاحتلال.. سيغرقكم طوفان الاستشهاديين

العالم - فلسطين



وأظهر الفيديو، مشاهد من عمليات نفذتها المقاومة في "تل أبيب"، كما تضمن التسجيل المصور رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر أغسطس/ آب الماضي.

كما ظهر في الفيديو أحد مقاتلي القسام باسم “الشهيد الحيّ” وهو يوجه رسالة للعدوّ الصهيوني ويتوعده برد قوي على جرائمه انتصارًا للأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسيرات.

واستشهد الشاب جعفر منى في 18 أغسطس/آب الماضي، بعد تنفيذه عملية استشهادية وسط "تل أبيب".

وأعلنت آنذاك كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها، وبالاشتراك مع “سرايا القدس”؛ الجناح العسكري لـ “الجهاد الإسلامي”، عن تنفيذ عملية "تل أبيب" الاستشهادية.