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اعلام الاحتلال: انباء عن سقوط جرحى جراء اطلاق انفجار صاروخ مضاد للدروع بالجليل الاعلى

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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