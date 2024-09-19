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اعلام الاحتلال: اصابة 5 جنود في استهداف الية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع بالجليل الاعلى

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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