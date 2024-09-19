هاشتاغ "اليمن قول وفعل" يجتاح مواقع التواصل

العالم _ نقطة تواصل

إذا تحججت بالبعد اجابك صاروخ يقطع آلاف الكيلومترات، وإذا تحججت بالامكانيات اجابك شعب مازال يبدع في الازمات، وإذا تحججت بالمنظومة الدولية اجابك باب المندب احد ابواب العالم المغلق في وجه حلفاء متصهينين.

11 دقيقة ونصف دقيقة، اكثر من 2000 كيلومتر صاروخ فرط صوتي يمني واحد هز الكيان خلخل اعتدته الامنية وافشل كل منظوماته الدفاعية الجوية فأضحت من مقلاع وقبة سلاحا كارتونيا ارعب مستوطنا شجعه على ترك الكيان اليوم قبل الغد.

الصاروخ اليمني لم يهز فقط الكيان الصهيوني بل هز واشعل المنصات الرقمية العربية والاسلامية العالمية عبر التدوينات التفاعلية بالبوست والريبوست والاعجاب والمشاركة وتداول المنشورات ذات الصلة ومقاطع الفيديو التي حصدت المشاهدات الكثيرة والتعليق على العديد من الهاشتاغات ابرزها التي تصدرت الترند هي #اليمن_قول_وفعل و #اليمن_مع_فلسطين.

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