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انطلاق اعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية بطهران

انطلاق اعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية بطهران
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الخمیس أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في دورته الـ38 بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في طهران.

العالم -ايران

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