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الرئيس بزشكيان: الاسرائيليون يقومون بقتل المسلمين ونحن ننظر اليهم لاننا لسنا متحدين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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