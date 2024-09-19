الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: الوحدة هي اننا يجب ان نتحد في قبلة واحدة وإمام واحد

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :