الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: اذا اتحدنا لا تستطيع اي قدرة ان تتحدانا او تهزمنا

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :