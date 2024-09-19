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بعد الجريمة الصهيونية..

شاهد.. طهران ترسل وفد طبي كبير لمساعدة لبنان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قدّمت ايران مساعدات طبية عاجلة الى لبنان لاحتواء تداعيات الجريمة الصهيونية في تفجير أجهزة البيجر التي أسفرت عن سقوط نحو 3000 مصاب وعدد من الشهداء.

العالم _ مراسلون

وقامت جمعية الهلال الاحمر الايراني بإرسال وفد مكون من 20 طبيباً وعشرين ممرضاً بالاضافة الى المستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة المصابين.

وقال نائب الوزير الخارجية الايراني محمد فتحعلي ان الهلال الاحمر الايراني سينقل العشرات من المصابين من ضمنهم السفير الايراني في بيروت مجتبي اماني لتلقي العلاج في المستشفيات الايرانية.

الوفد الايراني ضم اطباء مختصين في جراحة العيون وقام بجولة استطلاعية على عدد من المستشفيات وعاد بعض الجرحى وقدم مساعدات طبية واستشارات للفرق اللبنانية.

كذلك زار الفريق الطبي السفير الايراني في لبنان مجتبي اماني الذي اصيب في التفجيرات وقدم له الخدمات الطبية اللازمة.

انتقل 90 جريحا ومن بينهم السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني عبر طيارة خاصة الى طهران لاستكمال العلاج.

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