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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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