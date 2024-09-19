الرئيس بزشکیان يدعو المسلمين إلى الوحدة والانسجام + فيديو

العالم _ إيران

وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام الدورة الـ38 للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي انطلق اليوم بمشاركة مفكرين وعلماء دين من مختلف البلدان الإسلامية قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان: إن الفرقة والخلافات، تستحدث العداء فيما بيننا بينما الوحدة والانسجام تزيدان من قوة المسلمين.

وأكد الرئيس بزشكيان، قائلاً: "علينا جميعا تعزيز الوحدة والانسجام بين صفوف المسلمين".

وقدم التهاني بأسبوع الوحدة وقال إن مجمل شعاراته التي طرحها في البلاد هي: أن نضع يداً بيد لأن الوحدة والتماسك بين المسلمين، يزيدان من قدرتهم.

وقال بزشكيان: العدو يعمل على زرع الفرقة والخلاف بين صفوفنا.. الأعداء يستغلون الخلاف فيما بيننا لتحقيق أهدافهم.

وفيما أشار إلى أن المسلمون كلهم يد واحدة ضد عدوهم المشترك، أضاف: إذا اتحدنا لا تستطيع أي قدرة أن تتحدانا أو تهزمنا.

وأكد على أن: الإسرائيليون يقومون بقتل المسلمين ونحن ننظر إليهم لأننا لسنا متحدين.

وخاطب ضيوف المهرجان بالقول: أتمنى أن تقوموا جميعا في بث رسالة واحدة للمسلمين بعيدا عن الفرقة والخلاف.

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