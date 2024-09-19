مقتل جندي صهيوني وإصابة 12 بهجوم صاروخي من جنوب لبنان

العالم - الاحتلال

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن صاروخا مضادا للدروع من لبنان استهدف وانفجر بآلية عسكرية لجيش الاحتلال في “تل حاي” بالجليل الأعلى، ما أدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة 12 آخرين بينهم ثلاثة بحالة خطيرة وحرجة.

واستدعى الاحتلال طائرة مروحية للمساعدة في إخلاء الجنود المصابين.

وذكرت مصادر لبنانية أن الاحتلال قصف فسفوري كثيف استهدف بلدات الجنوب بعد انفجار الصاروخ، وذلك لعزل الجنوب اللبناني عن الشمال الفلسطيني بالدخان لتأمين سحب الجنود المصابين.

وقصف جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية بشكل مكثف تجاه الأراضي اللبنانية سمع صداها في صفد.

من جهته، أعلن حزب الله، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح الخميس، ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏مباشرة وأوقعوا فيها عدد من القتلى والجرحى.‏

وأكد أن ذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.