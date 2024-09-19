'التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة' شعار النسخة الـ38 + فيديو

العالم – إيران

'التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة تأكيدا على القضية الفلسطينية' عنوان حملته الدورة الـ38 لمؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران لبحث القضايا الملحة للمسلمين بمشاركة مئات المفکرين والعلماء والباحثين والناشطين الثقافيين والاجتماعيين من مختلف أرجاء العالم، إلى جانب الرئيس الايراني.

وفي كلمته بالمؤتمر صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلاً: "نحو مليونين أو ثلاثة ملايين إسرائيلي يدمرون المسلمين، ويقتلون النساء والأطفال والشيوخ والشباب والمرضى، ويقصفون المستشفيات والمساجد.. ونحن نجلس ونشاهد، إسرائيل تجرأت على ارتكاب هذه الجرائم لأننا لسنا موحدين.. لقد أزال الأوربيون مع كل المعارك التي خاضوها مع بعضهم البعض، الحدود ووحدوا أموالهم، لكننا نضع الجدران، ويقتل بعضنا بعضا، فالعدو هو الذي يخلق ويعزز هذا الانقسام."

أهم العراقيل على طريق الوحدة وردت على لسان أبرز المتحدثين الذين تدارسوا التحديات أمام الوصول لاتحاد إسلامي بمحورية فلسطين، وكذلك بحثوا المحاور الستة للمؤتمر وهي: مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم: مدعاة لوحدة الأمة الإسلامية، والحرب والسلام العادل، والأخوة الإسلامية ومكافحة الإرهاب، والحرية الفكرية الدينية وقبول الاجتهاد المذهبي ومواجهة تيار التكفير والتطرف، والمواساة الإسلامية والحذر من التخاصم والنزاع، والاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية، ورعاية أدب الاختلاف، والنأي عن النزاع وانتهاك الحرمات والإهانة.

وفي حديث لمراسل قناة العالم الإخبارية على هامش المؤتمر قال مفتي الديار اليمنية الشيخ شمس الدين محمد شرف الدين: "إخواننا في فلسطين بحاجة إلى مساندة، ولن يتم إيمان الناس ولا إسلامهم إلا إذا تحققت نصرتهم لإخوانهم في غزة، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذلخه، ولا يجوز أن نخذل إخواننا في فلسطين ونحن متمكنون من نصرتهم، ولا سيما أن الدول العربية والإسلامية تمتلك جحافل الجيوش والسلاح والطائرات والعتاد والعدة والمال والسلاح والإعلام."

الحديث في المؤتمر هو البحث عن الوحدة عملا بين الدول الإسلامية، ومناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وأما الهدف المرجو من إقامة المؤتمر هو إيجاد أرضية الاتحاد والتضامن للعالم الإسلامي، وتبادل الأفکار بين العلماء والباحثين من أجل إيجاد التقارب العلمي والثقافي بينهم.

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