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اصابات خلال استهداف قوات الاحتلال منزلا محاصرا ببلدة قباطية جنوب جنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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