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وسائل اعلام اسرائيلية: الطائرات المسيرة تنفجر في الشمال دون دوي صفارات الانذار

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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