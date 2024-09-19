تفاصيل استهداف المقاومة موقع المرج شمالي فلسطين المحتلة

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان جيش الاحتلال يحاول التعتيم على الحادث لكن كثافة القصف الدخالي والفسفوري الذي شكل حاجزا بصريا امتد من بلدة العديسة حتى بلدة مركبا حتى تسنى لجيش الاحتلال سحب قتلاه وجرحاه من ارض العملية.

وتابع مراسل العالم ان جيش الاحتلال عمد مباشرة الى قصف بلدتي العديسة ومركبة بوابل من القذائف الصاروخية والمدفعية في عملية تعكس الارباك لدى الجيش المحتل.

واعترف جيش الاحتلال الصهيوني، بمقتل أحد جنوده وإصابة 12 آخرين بينهم حالات خطيرة، صباح الخميس، في هجوم صاروخي من جنوب لبنان، استهدف الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

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