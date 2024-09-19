شهداء وجرحى في مواصلة الاحتلال لقصفه الجوي والمدفعي على غزة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر وبشأن التطورات المدنية أوضح الزميل محمد عبيد أن كافة المناطق في قطاع غزة يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وقذائف المدفعية، فيما تطلق القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق متفرقة النيران على تجمعات ومنازل المواطنين، وتحلق طائرات كوادكوبتر بشكل كثيف في أجواء القطاع.

وأشار إلى أنه وفي حي الزيتون بالمناطق الجنوبية لمدينة غزة ارتقى شهيد من عائلة الغول، وهو شقيق الشهيد إسماعيل الغول مراسل الجزيرة الذي ارتقى قبل عدة أسابيع في غارة إسرائيلية طالت سيارة ذلك الصحفي.

وأوضح أن شمال القطاع شهد سقوط عدداً من الشهداء، مبيناً أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا ما أدى لارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الإصابات بينها الحرجة والخطيرة، إضافة إلى استهداف منزل عائلة الدعور في حي الصبرة في مدينة غزة وارتقاء خمسة شهداء وعدد من الإصابات.

وأوضح أنه وفي المحافظة الوسطى ارتقى شهيدين وسقط عدد من الإصابات جراء استهدافات الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف أنه وفي جنوب القطاع تم انتشال شهيدين من مدينة رفح وصلوا فجر هذا اليوم إلى مستشفى ناصر.

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